Grazie per il complimento il nuovo spettacolo di Andrea Tiani
La rassegna Michro di Theatro Cesena prosegue martedì 18 novembre con “Grazie per il complimento”, uno spettacolo di Andrea Tiani, con Rita Castaldo e Matteo Sintucci, (Terzo Studio). L'opera racconta di Ernesto e Viola, 34 anni. I due hanno un lavoro stabile, un appartamento confortevole, un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
