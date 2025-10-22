Grazie per il complimento il nuovo spettacolo di Andrea Tiani

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna Michro di Theatro Cesena prosegue martedì 18 novembre con “Grazie per il complimento”, uno spettacolo di Andrea Tiani, con Rita Castaldo e Matteo Sintucci, (Terzo Studio). L'opera racconta di Ernesto e Viola, 34 anni. I due hanno un lavoro stabile, un appartamento confortevole, un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

grazie complimento nuovo spettacoloBizzarri: “I dubbi aiutano il dibattito, non sopporto più le tifoserie” - L'attore genovese torna con il suo nuovo spettacolo, in programma giovedì 23 e venerdì 24 ottobre al Politeama: "Non parlo di Salvini, mi fa ... Riporta ilsecoloxix.it

grazie complimento nuovo spettacoloArriva a Roma Pierluca Mariti con il suo spettacolo "Grazie per la domanda" - Pierluca Mariti IN Grazie per la domanda Un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Grazie Complimento Nuovo Spettacolo