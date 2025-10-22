Grazie per il complimento il nuovo spettacolo di Andrea Tiani

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna Michro di Theatro Cesena prosegue martedì 18 novembre con “Grazie per il complimento”, uno spettacolo di Andrea Tiani, con Rita Castaldo e Matteo Sintucci, (Terzo Studio). L'opera racconta di Ernesto e Viola, 34 anni. I due hanno un lavoro stabile, un appartamento confortevole, un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

"Grazie per il complimento", il nuovo spettacolo di Andrea Tiani - La rassegna Michro di Theatro Cesena prosegue martedì 18 novembre con “Grazie per il complimento”, uno spettacolo di Andrea Tiani, con Rita Castaldo e Matteo Sintucci, (Terzo Studio). Lo riporta cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Grazie Complimento Nuovo Spettacolo