Grazie alle Pink Ambassador ho trasformato il mio dolore in un messaggio di speranza
«P erché proprio a me?». È questa la domanda che rimbomba nella testa di Enza quando, a 37 anni, riceve la diagnosi di tumore al seno. «Ero giovane, non fumavo, avevo sempre fatto sport regolarmente: non mi sembrava possibile stesse capitando a me – racconta oggi – e invece era successo: avevo un nodulo maligno che andava operato. È stato un fulmine a ciel sereno: si pensa sempre che il tumore sia qualcosa che colpisce gli altri invece, in quel momento, stava succedendo proprio a me». Allo shock per quella diagnosi arrivata inaspettatamente dopo un controllo, si aggiunge una preoccupazione ancor più forte per Enza, già mamma di due bambine. 🔗 Leggi su Iodonna.it
