Gravissima la donna accoltellata a Milano fermato il marito

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato preso l’uomo sospettato di aver accoltellato l’ex moglie di 62 anni, ferita gravemente anche al volto. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gravissima la donna accoltellata a milano fermato il marito

© Tv2000.it - Gravissima la donna accoltellata a Milano, fermato il marito

