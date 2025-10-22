Grave lutto per lo sport irpino | addio alla professoressa Liliana Palumbo

Grave lutto per lo Sport irpino: è deceduta la prof.ssa Liliana Palumbo, maestra di sport e di stile.Liliana, come la chiamavano tutti, è stata la decana della ginnastica ritmica per la provincia di Avellino e rimane, per lo Sport irpino, una delle più importanti protagoniste dello sviluppo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lutto Liliana Palumbo, il cordoglio di Saviano (delegato Coni Avellino): “Maestra di sport e di stile” - “Grave lutto per lo Sport irpino: è deceduta la professoressa Liliana Palumbo, maestra di sport e di stile”: così il delegato del Coni di Avellino Giuseppe Saviano. corriereirpinia.it scrive