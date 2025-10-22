Grave incidente sul lavoro cadono dal ponteggio | due operai in ospedale

Grave infortunio sul lavoro in un cantiere in Brianza: due operai sono caduti da un ponteggio e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di mercoledì 22 ottobre a Vedano al Lambro. Caduti dal ponteggioAl momento le cause e la dinamica dell'infortunio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

