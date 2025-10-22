Grande manifestazione a Roma della Cgil il 25 ottobre Ecco i pullman in partenza da Arezzo

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil provinciale di Arezzo sta organizzando la partecipazione alla manifestazione nazionale del 25 ottobre a Roma. Il tema è “Democrazia al lavoro”. Nel dettaglio, ecco le priorità indicate dalla Cgil: “Stop al riarmo; investimenti su sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

