I telespettatori del Grande Fratello sono divisi sul caso legato a Omer Elomari: da chi è preso davvero tra Rasha Younes e Giulia Soponariu? Le due gieffine hanno proprio colpito il bellissimo gieffino, che si ritrova a essere uno dei più apprezzati di questa edizione. Mentre una parte del pubblico vorrebbe vederlo formare una coppia con Rasha, c’è chi crede che sia l’uomo perfetto per Giulia. Al momento, il gieffino si divide tra queste due concorrenti e i telespettatori si stanno facendo le loro idee. C’è da dire che la maggior parte lo vede molto più affine e complice con la Younes. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo in queste ore nella Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Grande Fratello, Omer tra Rasha e Giulia: ultimi sviluppi dividono

