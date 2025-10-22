Dopo giorni di silenzio, Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, torna a parlare e invita i suoi follower a eliminare Benedetta al televoto. Sarà vera gelosia o solo voglia di tornare sotto i riflettori della Mystery Room? Fatto sta che Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, è tornata a puntare il dito contro Benedetta Stocchi, rea - a suo dire - di star insidiando il suo uomo all'interno della Casa del Grande Fratello. Dopo giorni di silenzio, Valentina è esplosa sui social, lanciando un durissimo attacco alla gieffina e chiamando a raccolta i propri follower per eliminarla al televoto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, la compagna di Domenico minaccia Benedetta: "eliminatela che l’aspetto alla Porta Rossa"