Grande Fratello la compagna di Domenico minaccia Benedetta | eliminatela che l’aspetto alla Porta Rossa
Dopo giorni di silenzio, Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, torna a parlare e invita i suoi follower a eliminare Benedetta al televoto. Sarà vera gelosia o solo voglia di tornare sotto i riflettori della Mystery Room? Fatto sta che Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, è tornata a puntare il dito contro Benedetta Stocchi, rea - a suo dire - di star insidiando il suo uomo all'interno della Casa del Grande Fratello. Dopo giorni di silenzio, Valentina è esplosa sui social, lanciando un durissimo attacco alla gieffina e chiamando a raccolta i propri follower per eliminarla al televoto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grande Fratello. . Le Nomination? Non ci stanchiamo mai di rivederle #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Francesca a Benedetta e Grazia: “Siete furbe” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-discussione-tra-Francesca-Benedetta-e-Grazia… - X Vai su X
Grande Fratello, la compagna di Domenico sbotta: parole durissime contro Benedetta - La compagna di Domenico si sfoga contro Benedetta per la crescente vicinanza tra i due concorrenti del Grande Fratello. Come scrive donnaglamour.it
Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!" - " Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico ... Da comingsoon.it
Grande Fratello, la compagna di Domenico contro Benedetta: 'Ti farò lo guerra, vergogna' - Duro sfogo da parte di Valentina dopo l'ennesimo avvicinamento tra Domenico e Benedetta all'interno della casa: 'Ti aspetto fuori dalla porta rossa' ... Secondo it.blastingnews.com