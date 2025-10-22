Grande Fratello la compagna di Domenico D’Alterio furiosa con Benedetta | l’appello

Il comportamento che sta avendo Bendetta Stocchi con Domenico D’Alterio nella casa del Grande Fratello 2025 ha fatto perdere il controllo alla compagna di lui, Valentina. La donna è già entrata nella casa per avere un confronto con lui, ricevendo anche le scuse di Benedetta. Dopo alcune clip mandate in onda su Mediaset Extra, Valentina però è andata su tutte le furie! Scopriamo insieme cosa ha dichiarato e cosa succede nel frattempo al GF. Grande Fratello 2025: Valentina furiosa con Domenico e Benedetta. Valentina ha pubblicato su TikTok due storie al vetriolo rivolte a Benedetta Stocchi. “ Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa, vergognati ” – ha scritto la compagna di Domenico D’Alterio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

