Grande Fratello la compagna di Domenico D’Alterio furiosa con Benedetta | l’appello
Il comportamento che sta avendo Bendetta Stocchi con Domenico D’Alterio nella casa del Grande Fratello 2025 ha fatto perdere il controllo alla compagna di lui, Valentina. La donna è già entrata nella casa per avere un confronto con lui, ricevendo anche le scuse di Benedetta. Dopo alcune clip mandate in onda su Mediaset Extra, Valentina però è andata su tutte le furie! Scopriamo insieme cosa ha dichiarato e cosa succede nel frattempo al GF. Grande Fratello 2025: Valentina furiosa con Domenico e Benedetta. Valentina ha pubblicato su TikTok due storie al vetriolo rivolte a Benedetta Stocchi. “ Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa, vergognati ” – ha scritto la compagna di Domenico D’Alterio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande Fratello. . Le Nomination? Non ci stanchiamo mai di rivederle #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Francesca a Benedetta e Grazia: “Siete furbe” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-discussione-tra-Francesca-Benedetta-e-Grazia… - X Vai su X
Grande Fratello, la compagna di Domenico sbotta: parole durissime contro Benedetta - La compagna di Domenico si sfoga contro Benedetta per la crescente vicinanza tra i due concorrenti del Grande Fratello. Segnala donnaglamour.it
Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!" - " Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico ... comingsoon.it scrive
La compagna di Domenico del GF minaccia Benedetta: “Essere inutile, la aspetto fuori dalla Casa” - Valentina, compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, minaccia Benedetta Stocchi di “aspettarla fuori dalla Casa” dopo averla vista vicina ... Riporta fanpage.it