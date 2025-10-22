Grande Fratello la compagna di Domenico D’Alterio furiosa con Benedetta | l’appello

Anticipazionitv.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comportamento che sta avendo Bendetta Stocchi  con Domenico D’Alterio nella casa del Grande Fratello 2025 ha fatto perdere il controllo alla compagna di lui,  Valentina. La donna è già entrata nella casa per avere un confronto con lui, ricevendo anche le scuse di Benedetta. Dopo alcune clip mandate in onda su Mediaset Extra, Valentina però è andata su tutte le furie! Scopriamo insieme cosa ha dichiarato e cosa succede nel frattempo al GF. Grande Fratello 2025: Valentina furiosa con Domenico e Benedetta. Valentina  ha pubblicato su TikTok due storie al vetriolo rivolte a Benedetta Stocchi. “ Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa, vergognati ” – ha scritto la compagna di Domenico D’Alterio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

