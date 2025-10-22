Grande Fratello Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Soponariu e Jonas Pepe si confrontano nella casa del Grande Fratello, ma il gieffino tenta di scaricarla. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica

