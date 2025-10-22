Grande Fratello Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica

Giulia Soponariu e Jonas Pepe si confrontano nella casa del Grande Fratello, ma il gieffino tenta di scaricarla. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica

News recenti che potrebbero piacerti

Grande Fratello. . Lo sfogo di Simone dopo il confronto con Grazia: “Non credo a niente” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Lo-sfogo-di-Simone - facebook.com Vai su Facebook

Francesca a Benedetta e Grazia: “Siete furbe” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-discussione-tra-Francesca-Benedetta-e-Grazia… - X Vai su X

Grande Fratello, Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica - Giulia Soponariu e Jonas Pepe si confrontano nella casa del Grande Fratello, ma il gieffino tenta di scaricarla. Secondo comingsoon.it

Grande Fratello, amicizia al capolinea tra Giulia Soponariu e Jonas Pepe? Lei lo accusa: “Sei finto, non ti riconosco più” - Giulia Soponariu ha avuto dei confronti accesi nelle ultime ore con Jonas Pepe nella casa del Grande Fratello, non trovando una quadra. Come scrive mondotv24.it

Grande Fratello, Jonas e Giulia a confronto sul loro rapporto: la reazione di lei diventa virale (VIDEO) - Jonas Pepe ha deciso di prendere in mano la situazione e affrontare Giulia Soponariu al Grande Fratello per capire se tra loro c'è solo amicizia o qualcosa di più: la reazione di lei, però, ha spiazza ... msn.com scrive