Grande Fratello è quasi scontro fisico | minacce e parole pesanti tra due concorrenti amatissimi

La convivenza nella casa più spiata d’Italia è già sul punto di esplodere. A quasi un mese dall’inizio del Grande Fratello, due tra i volti più seguiti di questa edizione hanno infiammato il reality con uno scontro dai toni accesi, arrivato a un passo dal contatto fisico. Un episodio nato da un gesto apparentemente banale – una pizza lasciata in forno – ma che ha scatenato una reazione a catena culminata con accuse, nomination, e dichiarazioni fortissime. Se inizialmente sembrava che i due concorrenti avessero messo da parte i rancori con un chiarimento veloce, gli eventi degli ultimi giorni hanno dimostrato che quella pace era tutt’altro che sincera. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Grande Fratello, è quasi scontro fisico: minacce e parole pesanti tra due concorrenti amatissimi

