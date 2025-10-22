Grande Fratello clima infuocato tra Jonas e Omer | Se non fossimo in TV finirebbe male
La festa per il Back to the Future Day si trasforma in un confronto esplosivo: Jonas accusa Omer di falsità e lascia intendere che, lontano dalle telecamere, la discussione potrebbe diventare fisica. Ieri, 21 ottobre, si è celebrato il Back to the Future Day, la giornata dedicata ogni anno alla celebre trilogia di Ritorno al Futuro. Anche nella Casa del Grande Fratello i concorrenti hanno dovuto rendere omaggio all'iconico film, gli autori gli hanno chiesto di fare le proprie previsioni sul futuro dei coinquilini all'interno del reality show. Jonas ne ha approfittato per esternare la sua antipatia nei confronti di Omer, arrivando a sostenere che lontano dalle telecamere il loro rapporto sarebbe degenerato nella classica rissa da strada. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
