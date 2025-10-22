Grande Fratello caos nella Casa | Grazia spara a zero su Jonas e Simone VIDEO

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del #backtothefutureday, Grazia Kendi ha rivelato le proprie previsioni sul percorso di Jonas Pepe e Simone De Bianchi, scatenando un'accesa discussione nella Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Grande Fratello, caos nella Casa: Grazia spara a zero su Jonas e Simone (VIDEO)

