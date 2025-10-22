Gran Teatro Anatomico | azione teatrale itinerante negli spazi dell’Ala monumentale di San Michele in Bosco
Gran Teatro Anatomico è la nuova produzione di archiviozeta che debutterà il 24 ottobre 2025 e che si inserisce in Vista Paradox prospettive culturali, a cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni. Un’azione teatrale itinerante che attraversa i diversi spazi dell’Ala monumentale di San. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
