Gran finale per il premio Moretti
Sabato pomeriggio alle 17, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico si terrà la cerimonia della diciassettesima edizione del Premio Marino Moretti, l’unico premio in Italia riservato alla critica letteraria. Nella veste di conduttore l’attore e testimonial Neri Marcorè, con ospite Roberto Mercadini. Saranno presentati i finalisti e i vincitori di quest’anno, insieme alla giuria composta da Gianluigi Beccaria, Roberta Cella, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni e Paola Italia. I finalisti, tutti studiosi under 40, in ordine alfabetico sono Francesco Bonelli, docente di italiano e francese in Svizzera, studioso di letteratura dell’Otto e Novecento, per il volume I "Refrattari" di Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
