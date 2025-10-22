Grammichele il piccolo borgo esagonale siciliano che è il più geometrico d'Italia

Fanpage.it | 22 ott 2025

Nel cuore della Sicilia, Grammichele stupisce con la sua perfetta pianta esagonale, nata dalle macerie di un terremoto e progettata come una città ideale. Tra piazze barocche e vicoli armoniosi, ogni angolo racconta storia, geometria e bellezza visiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grammichele, il piccolo borgo esagonale siciliano che è il più geometrico d'Italia - Nel cuore della Sicilia, Grammichele stupisce con la sua perfetta pianta esagonale, nata dalle macerie di un terremoto e progettata come una città ideale

