Grammichele il piccolo borgo esagonale siciliano che è il più geometrico d'Italia
Nel cuore della Sicilia, Grammichele stupisce con la sua perfetta pianta esagonale, nata dalle macerie di un terremoto e progettata come una città ideale. Tra piazze barocche e vicoli armoniosi, ogni angolo racconta storia, geometria e bellezza visiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
