GP di Austin | analisi tecnica con Gianluca D'Alessandro di Motorsportcom | Motor News

Oasport.it | 22 ott 2025

Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione ospita Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com per un’approfondita analisi del GP di Austin. Un dialogo ricco di dettagli esclusivi e retroscena sul weekend texano, con il punto di vista di uno dei giornalisti più preparati del paddock. Scopri con noi le chiavi tecniche e strategiche della gara Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Motor News! #MotorNews #Motorsport #GPdiAustin #Formula1 #MotoGP #Beatrice Frangione #gianluca d’alessandro #oa sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

