GP di Austin | analisi esclusiva con Gianluca D’Alessandro di Motorsportcom | Motor News

Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione ospita Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com per un’approfondita analisi del GP di Austin. Un dialogo ricco di dettagli esclusivi e retroscena sul weekend texano, con il punto di vista di uno dei giornalisti più preparati del paddock. Scopri con noi le chiavi tecniche e strategiche della gara Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Motor News!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP di Austin: analisi esclusiva con Gianluca D’Alessandro di Motorsport.com | Motor News

