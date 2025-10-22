‘Governo Meloni | 3 anni di tasse’ Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

(Adnkronos) – Un libro sulle tasse in regalo, con tanto di dedica. Durante le dichiarazioni di voto alla Camera, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha mostrato alla premier Giorgia Meloni il libro, fatto stampare dai pentastellati, 'Governo Meloni: 3 anni di tasse'. Che reca una dedica particolare: "Gentile omaggio per la presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

