Governo | Franceschini ' Meloni attacca precedente governo ma c' erano Fi e Lega'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Passate le ore ad attaccare le opposizioni per le scelte del precedente governo. Ma c'erano due partiti su tre dell'attuale governo in quello precedente. Ricordo Forza Italia e Lega con Giorgetti che ha sempre condiviso ogni scelta senza fiatare e oggi attaccando ancora una volta quelle scelte", la premier Meloni "attaccando ancora una volta oggi quelle scelte, attacca i suoi alleati di governo". Lo dice Dario Franceschini al Senato in aula per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Franceschini, 'Meloni attacca precedente governo ma c'erano Fi e Lega'

