Gossip in casa Monza | Armando Izzo e Raffaella Fico stanno insieme

È sbocciato l’amore in casa AC Monza: Armando Izzo e la showgirl (ex di Mario Balotelli) Raffaella Fico fanno coppia fissa.L'annuncio sui socialA rendere pubblica la relazione è stato proprio il calciatore biancorosso, che ha postato su Instagram una foto di un bacio con la showgirl. Poco dopo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Primo flirt nella casa del Grande Fratello: Benedetta e Giulio fanno già parlare tutti #grandefratello #Flirt #gossip - facebook.com Vai su Facebook

Gossip in casa Monza: Raffaella Fico e Armando Izzo, nuova love story? - Nuovo gossip in casa Monza: circola da ieri l'indiscrezione che vorrebbe Raffaella Fico, showgirl ed ex fidanzata di Mario Balotelli dal quale ha anche avuto una figlia (Pia) nuova fiamma del monzese ... Lo riporta msn.com

Raffaella Fico e Armando Izzo del Monza insieme, la mossa social che ha svelato il loro rapporto - Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl avrebbe trovato nuovamente il sorriso accanto a un volto noto del calcio italiano: Armando Izzo, difensore ... Secondo corrieredellosport.it

Raffaella Fico bacia Armando Izzo, la foto che ufficializza la frequentazione con il calciatore del Monza - Dopo alcuni indizi social, la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia il ... Segnala fanpage.it