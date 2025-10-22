Gli appassionati di enogastronomia lo sanno bene: con le varie classifiche del magazine Gambero Rosso, annunciate nei giorni scorsi, si è ufficialmente aperta la stagione delle guide culinarie. Una lunga maratona che terminerà il 19 novembre, la data in cui sarà presentata, a Parma, la "Rossa", ovvero la guida Michelin Italia, con le sue ‘stelle’ tanto agognate quanto temute. In attesa dei verdetti ‘stellari’, gli amanti della buona cucina possono già godersi un ottimo antipasto con le due celebri guide rilasciate lunedì, quasi in contemporanea: la classifica online ’ 50 Top Italy – Trattorie e bistrò moderni’ (curata dagli esperti gastronomici Barbara Guerra e Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro) e il volume ‘ Ristoranti d’Italia 2026 ’, a cura del Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gorini mette in tavola ’Tre forchette’ aspettando le stelle Michelin