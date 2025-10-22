Google Wallet semplifca l’aggiunta delle carte di pagamento tra NFC e nuova UI
Google Wallet si appresta a semplificare sensibilimente la procedura per aggiungere una carta di pagamento, anche con una nuova UI. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
