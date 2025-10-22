Google Pixel 11 Pro potrebbe avere una marcia in più in ambito fotografico
Secondo alcune indiscrezioni, Google starebbe testando un sensore principale da 200 megapixel per il Google Pixel 11 Pro del prossimo anno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
Google Pixel Watch 2, prezzo TOP da APP MediaWorld. Oggi 129,99 euro - X Vai su X
Il Pixel Watch 4 non è più lo smartwatch accessori dell’ecosistema di Google. Segna una svolta nella strategia hardware di Mountain View e in attesa dell’ingresso... - facebook.com Vai su Facebook
Google Pixel 11 Pro potrebbe avere una marcia in più in ambito fotografico - Secondo alcune indiscrezioni, Google starebbe testando un sensore principale da 200 megapixel per il Google Pixel 11 Pro del prossimo anno. Secondo tuttoandroid.net
Google darà i nuovi Pixel 11 in test ad alcuni Superfans prima della loro uscita - Pixel 11 potrebbe essere il primo smartphone Google sviluppato con il diretto coinvolgimento degli utenti: la società di Mountain View - Lo riporta hdblog.it
Google cerca 15 Superfan per aiutare lo sviluppo di Pixel 11 - 15 fortunati Superfan dei prodotti Pixel verranno scelti da Google per provare in anteprima i nuovi smartphone in uscita. gizchina.it scrive