Google Pixel 11 Pro potrebbe avere una marcia in più in ambito fotografico

Tuttoandroid.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo alcune indiscrezioni, Google starebbe testando un sensore principale da 200 megapixel per il Google Pixel 11 Pro del prossimo anno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

