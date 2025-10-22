Google ha annunciato la creazione di un potente algoritmo per il calcolo quantistico

Si chiama Quantum Echoes e promette calcoli velocissimi e nuovi dati per l’intelligenza artificiale e la ricerca molecolare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Google ha annunciato la creazione di un potente algoritmo per il calcolo quantistico

Altre letture consigliate

Sonic Rumble ha finalmente un mese d'uscita definitivo ed è davvero vicino Sonic Rumble sarà disponibile a novembre su PC (Steam e Google Play Games), iOS (App Store) e Android (Google Play), ha annunciato SEGA con un comunicato ufficiale, con cui - facebook.com Vai su Facebook

Big G ha annunciato un maxi investimento da 15 miliardi di dollari per la realizzazione di un data center nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh. Confermando le proprie ambizioni e quelle di New Delhi in materia di IA. @loresantucci - X Vai su X

Google ha annunciato la creazione di un potente algoritmo per il calcolo quantistico - Si chiama Quantum Echoes e promette calcoli velocissimi e nuovi dati per l’intelligenza artificiale e la ricerca molecolare ... Da repubblica.it

Google presenta Veo 3.1: realismo ai massimi livelli e regia automatica - 1, la nuova generazione del suo modello AI dedicato alla creazione di video realistici, insieme a un importante aggiornamento di Flow ... Lo riporta tecnoandroid.it

Google Veo 3.1: l’IA diventa regista e porta il video a un nuovo livello di realismo - Si tratta della nuova generazione del suo modello di IA per la creazione video. Lo riporta tecnoandroid.it