Google continua a spingere Nano Banana che ora spunta anche nell’overlay di Gemini

Alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare il pulsante per accedere a Nano Banana direttamente dall'overlay di Gemini L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google continua a spingere Nano Banana che ora spunta anche nell’overlay di Gemini

Altre letture consigliate

IL DONATION CHAMPIONSHIP CONTINUA! COME PARTECIPARE Dal 1/09/2025 al 30/05/2026 dona sangue e/o plasma Vai sul sito https://www.avisbg.it/news/donation-championship compila il Modulo Google per votare Assegna la tua donazion - facebook.com Vai su Facebook

#Google continua a rivoluzionare l’esperienza di shopping online con strumenti basati sull’#AI. Le novità: https://linkedin.com/posts/alessiopomaro_google-ai-ai-activity-7383819917533265920-F-DI… #AI #GenAI #GenerativeAI #IntelligenzaArtificiale #LL - X Vai su X

Google espande Nano Banana: l’IA che rivoluziona la creazione di immagini - Google continua la sua corsa nel campo dell’IA visiva con l’espansione di Nano Banana, il modello di generazione e modifica di immagini integrato nel sistem ... Segnala tecnoandroid.it

Nano Banana: l’IA di Google arriva su Lens e Cerchia e Cerca - Google continua ad ampliare il suo universo di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Riporta tecnoandroid.it

Nano Banana si espande: l’AI di Google per creare e modificare immagini arriva in Search, Photos e NotebookLM - Google espande Nano Banana, il suo editor AI di immagini, integrandolo in Search, NotebookLM e Photos. Lo riporta hwupgrade.it