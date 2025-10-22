Gomez può tornare a giocare nel Padova Su L’Eco del 23 ottobre l’intervista

Ecodibergamo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’EX ATALANTINO. Il Papu Gomez, ex atalantino ora al Padova in Serie B, ha finito di scontare una squalifica di due anni per doping (in realtà era uno sciroppo per la tosse non consentito) e da domenica 26 ottobre può tornare a giocare. «Vorrei portare subito i veneti in Serie A» ha detto. Su L’Eco di Bergamo del 23 ottobre l’intervista. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

