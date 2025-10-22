God of War | ecco quali personaggi dei videogame appariranno nella serie TV

Una serie di descrizioni dei personaggi principali e secondari della prossima serie live-action God of War rivela quali eroi e cattivi si uniranno a Kratos e Atreus nello show. La serie God of War, attualmente in sviluppo da parte di Sony Pictures Television e Amazon Prime Video, inizierà la sua produzione il prossimo anno e, sebbene non siano stati ancora annunciati i dettagli del cast, sono emerse alcune novità sui personaggi dei videogiochi che affiancheranno Kratos e Atreus nell'adattamento live-action. Prime Video ha ufficialmente confermato che la sua serie dedicata a God of War si concentrerà sull'avventura del 2018, quella che ha spostato Kratos dal pantheon greco a quello norreno, conquistando un clamoroso 94% su Metacritic e rinnovando la saga in chiave più intima e riflessiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - God of War: ecco quali personaggi dei videogame appariranno nella serie TV

