Go Ahead Eagles-Aston Villa Europa League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Ritrovato il passo giusto anche in patria l’Aston Villa di Emery vuole mantenersi a punteggio pieno nel girone di Europa League andando a vincere sul campo dei Go Ahead Eagles. I Kowet non stanno andando benissimo in campionato dove sono poco al di sopra della zona retrocessione e nell’ultimo mese hanno vinto solamente ad Atene contro il Panathinaikos. I villans vengono da 5 vittorie consecutive e con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
