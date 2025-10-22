Gnoli e quell’incomprensione della sinistra per la Tradizione

Roma, 22 ott – In un articolo, apparso poco tempo fa per Repubblica, Antonio Gnoli cerca di ricostruire, malamente, il rapporto della destra con l’idea di Tradizione. Quello che ne viene fuori è un ritratto falsato, a tratti paranoico, in cui la novità sarebbe la ricezione – vero o presunta – del tradizionalismo in Russia e negli Stati Uniti, con personaggi come Dugin e Bannon a guidare le “destre antiglobaliste e identitarie” verso una sorta di violento e oscuro rifiuto della modernità. L’articolo di Gnoli su Repubblica. L’occasione dell’articolo di Gnoli è la recensione del libro dell’accademico inglese Mark Sedgwick – che erroneamente Gnoli indica come di origini danesi, probabilmente per il fatto che insegna all’Università di Aarhus – dal titolo Tradizionalismo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

