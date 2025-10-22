Global Sumud Flotilla bloccata da Israele Procura di Roma indaga per sequestro di persona

In seguito agli esposti presentati dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, la Procura di Roma ha deciso di procedere per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. Gli inquirenti - che procedono contro ignoti - nelle prossime settimane ascolteranno i 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla missione per approfondire quanto cristallizzato nelle denunce in cui ipotizzano anche i reati di tentato omicidio e tortura. Gli inquirenti vogliono ricostruire le fasi della navigazione, gli attacchi con i droni avvenuti in due episodi e quanto accaduto dopo l'abbordaggio delle autorità israeliane fino al rimpatrio in Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Global Sumud Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

