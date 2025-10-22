Gli ultimi appuntamenti del Festival Internazionale degli Abruzzi Artinvita
Ultimo appuntamento dell’ottava edizione del Festival Internazionale degli Abruzzi Artinvita, sabato 25 ottobre, alle ore 21, nel teatro comunale C. De Nardis di Orsogna, dove andrà in scena Le Tir Sacré, (Il colpo decisivo) uno spettacolo di teatrodanza della coreografa francese Marine Colard. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
