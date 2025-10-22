Gli studenti in strada Battaglia compatta contro il maxi trasloco Ma il Polo delle arti passa

Sette voti favorevoli, sei contrari. Con un solo voto di scarto, e il sì decisivo del presidente Giuseppe Paolini, il Consiglio provinciale ha approvato ieri il Piano di programmazione della rete scolastica 2026-2027, che ridisegna la geografia delle scuole superiori di Pesaro. Ma mentre in aula si contavano i voti, fuori si contavano gli striscioni: mamme, studenti del liceo Marconi e docenti in corteo dal campus fino alla sede della Provincia, tra cori, tamburi e cartelli. "Pagliacci, pagliacci!" urlavano alcuni ragazzi davanti all’ingresso di via Gramsci. Altri annunciavano battaglia: "Faremo una petizione, dobbiamo fare più rumore possibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

