Gli studenti in arrivo da Gaza non possono portare i figli | Il Consolato italiano può dare i visti ma non lo fa
M.A., architetta palestinese vincitrice di una borsa di ricerca in Italia, è stata costretta dal Consolato italiano a Gerusalemme a scegliere tra partire da Gaza senza il figlio di 7 anni o restare con lui. L'avvocata specializzata in diritto all'immigrazione Anna Brambilla spiega che "il Consolato può decidere di emettere un visto in deroga alle procedure ordinarie, ma semplicemente non lo fa".
Striscia di Gaza: in arrivo in Italia 38 studenti di Gaza grazie a borse di studio Custodia-Iupals. P. Faltas “uomini e donne del futuro Stato palestinese” - X Vai su X
