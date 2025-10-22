Gli studenti in arrivo da Gaza non possono portare i figli | Il Consolato italiano può dare i visti ma non lo fa

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M.A., architetta palestinese vincitrice di una borsa di ricerca in Italia, è stata costretta dal Consolato italiano a Gerusalemme a scegliere tra partire da Gaza senza il figlio di 7 anni o restare con lui. L'avvocata specializzata in diritto all'immigrazione Anna Brambilla spiega che "il Consolato può decidere di emettere un visto in deroga alle procedure ordinarie, ma semplicemente non lo fa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

studenti arrivo gaza possonoGli studenti in arrivo da Gaza non possono portare i figli: “Il Consolato italiano può dare i visti ma non lo fa” - , architetta palestinese vincitrice di una borsa di ricerca in Italia, è stata costretta dal Consolato italiano a Gerusalemme a scegliere tra partire ... Da fanpage.it

Dalla Striscia di Gaza all’Università di Milano: istruzione e inclusione per studenti palestinesi - I giovani palestinesi sono arrivati ieri sera a Milano per studiare all’Università Statale grazie alle borse di studio IUPALS. Segnala notizie.it

studenti arrivo gaza possonoStudenti e ricercatori palestinesi possono venire in Italia, ma i figli devono restare a Gaza: “Ricatto disumano” - Decine di ricercatori e studenti palestinesi potranno lasciare Gaza per l’Italia tramite i corridoi universitari, ma senza poter portare con sé i figli ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Arrivo Gaza Possono