Ormai non ci sono dubbi: gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono i più cool dell’autunno. Le scarpe perfette per sentirti bellissima e trendy, regalando un twist eccezionale a qualsiasi look indosserai. L’ex ballerina di Amici non ha mai nascosto di avere una grande passione per la moda oltre che per la danza e su Instagram condivide spesso i suoi outfit. In uno degli ultimi post pubblicati sui social, Giulia sfoggia degli stivali favolosi con tacco a spillo, inserti in metallo e lacci. Un modello sporty chic che la ballerina ha scelto di abbinare ad un completo con blazer oversize e pantaloncini coordinati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono quello che ci serve per rendere “white” questo autunno