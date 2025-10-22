Gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono quello che ci serve per rendere white questo autunno
Ormai non ci sono dubbi: gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono i più cool dell’autunno. Le scarpe perfette per sentirti bellissima e trendy, regalando un twist eccezionale a qualsiasi look indosserai. L’ex ballerina di Amici non ha mai nascosto di avere una grande passione per la moda oltre che per la danza e su Instagram condivide spesso i suoi outfit. In uno degli ultimi post pubblicati sui social, Giulia sfoggia degli stivali favolosi con tacco a spillo, inserti in metallo e lacci. Un modello sporty chic che la ballerina ha scelto di abbinare ad un completo con blazer oversize e pantaloncini coordinati. 🔗 Leggi su Dilei.it
Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales è dark con un tocco fluo: quanto costano gli stivali col tacco fucsia - Oggi va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile si è riconfermata icona fashion: ecco cosa ha indossato sul palco del talent di Canale 5. Si legge su fanpage.it