gli sciatori russi e bielorussi non parteciperanno alle olimpiadi di milano cortina nemmeno come neutrali

La Federazione Internazionale Sci e Snowboard (la Fis) ha deciso di non consentire il ritorno degli atleti russi e bielorussi alla stagione olimpica. Una conferma che sulla questione lo sport naviga a vista, per non dire a capocchia: ogni federazione va per conto suo. La Fis ha deciso che agli atleti di Russia e Bielorussia non sarà consentito partecipare come cosiddetti atleti “neutrali” alle gare di qualificazione per i Giochi Olimpici Invernali e i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina. “La decisione era stata attesa con un certo interesse – scrive la Süddeutsche Zeitung, poiché il presidente Johan Eliasch è considerato un sostenitore del ritorno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

