Gli odiatori di Israele hanno usato le critiche a Netanyahu per rendere accettabile il loro antisionismo

Al direttore - Caro Cerasa, è il governo di Gerusalemme a strumentalizzare l’accusa di antisemitismo per mettere a tacere chi critica le sue malefatte, oppure sono gli antisemiti che strumentalizzano la critica al governo di Gerusalemme per veicolare l’odio verso gli ebrei? Questa domanda, non banale, mi è stata posta da alcuni giovani amici che volevano sinceramente capire perché Israele è così isolato nell’opinione pubblica italiana e internazionale. Ho risposto ponendo a mia volta una domanda: che cos’è l’antisemitismo? Il fenomeno è antico, ma il termine è moderno. Viene coniato nel 1879 dal giornalista tedesco Wilhelm Marr per indicare un progetto politico di dominio del mondo, fondato su argomenti economici e razziali separati dal tradizionale odio religioso antigiudaico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

