Gli italiani sanno tutto dei femminicidi compiuti nulla sulla cultura che li genera

di Rosamaria Fumarola In Italia le donne rischiano ancora di essere ammazzate dagli uomini che dicono di amarle, anzi il numero dei cosiddetti femminicidi pare essere in aumento. Con cadenza quotidiana apprendiamo della morte di almeno una donna per mano del proprio uomo, veniamo a conoscenza dei particolari macabri del delitto e ne seguiamo le vicende giudiziarie, senza che però nessuno di noi comprenda davvero la sostanza dei fatti e men che meno gli aspetti psicologici profondi dei protagonisti, forse perché la natura della divulgazione mediatica lo impedisce o forse perché la priorità non è quella di informare i cittadini, ma di tenere in piedi il circo mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli italiani sanno tutto dei femminicidi compiuti, nulla sulla cultura che li genera

