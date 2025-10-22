Gli illegittimi interventi di costruzione che tolgono vivibilità ai pescaresi | la denuncia di Barba Avs-Radici in Comune

Ilpescara.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi discutibili, ma soprattutto “illegittimi” rispetto al Piano regolatore generale della città che non sarebbe mai modificato, ma che vengono comunque “autorizzati da una amministrazione che ha fatto delle costruzioni e degli oneri derivanti da queste, il pilastro portante”. Un modo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Illegittimi Interventi Costruzione Tolgono