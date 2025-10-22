Gli ha dato due schiaffi Caos a Uomini e Donne la dama non regge e finisce così

Puntata di Uomini e donne ricca di tensione, colpi di scena e momenti di forte emozione quella di mercoledì 22 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni trapelate sul web parlano infatti di scontri accesissimi, lacrime, nuovi intrecci sentimentali e di un possibile addio che potrebbe cambiare gli equilibri del parterre. Protagonista assoluta una dama che finirà al centro di una discussione tanto violenta da degenerare in un gesto destinato a far discutere: due schiaffi a un cavaliere, dopo che quest’ultimo rivelerà in studio alcuni dettagli privati della loro conoscenza. Tutto comincerà con l’intervento di lei, entrata in studio per raccontare l’inizio della sua frequentazione con Mario Lenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

