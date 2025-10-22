Gli attivisti per la Palestina hanno bloccato l' ingresso alla Leonardo di Nerviano

Milanotoday.it | 22 ott 2025

Questa mattina circa 20 attivisti di Ultima Generazione, Palestine Action Italia, Bds, Global March to Gaza e Milano per la Palestina hanno bloccato l'ingresso della Leonardo di Nerviano. L'azione è iniziata alle 7.40, i manifestanti si sono posizionati di fronte al grande cancello con uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

