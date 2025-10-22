Gli attacchi informatici più diffusi secondo il Microsoft Digital Defense Report

Tempo di lettura: 3 minuti Il Microsoft Digital Defense Report analizza in modo approfondito l’evoluzione delle minacce informatiche a livello globale, ponendo in evidenza la crescita costante e la complessità degli attacchi digitali. I dati raccolti mostrano come il settore della sicurezza informatica sia dominato da alcune problematiche in particolare: le campagne di estorsione, lo spionaggio e il furto delle identità, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento decisivo sia per gli aggressori che per i difensori. I dati del rapporto di Microsoft Secondo il rapporto, i ransomware e le attività di estorsione rappresentano il 52% di tutti gli attacchi informatici osservati nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

