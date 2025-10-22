Gli assistenti IA sono imprecisi nel dare le notizie | il 45% delle risposte contiene errori gravi Lo studio della BBC
Un’indagine internazionale coordinata dalla European Broadcasting Union e dalla BBC mostra che ChatGPT, Copilot, Gemini e Perplexity generano errori sistematici nelle notizie, con risultati peggiori per Gemini. 🔗 Leggi su Dday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Moltissimi gli articoli usciti su welforum.it in questo ultimo mese nell’ambito dell’Area tematica Professioni sociali. Primo tra tutti l’articolo del Presidente Cnoas Barbara Rosina: “Sì, le e gli assistenti sociali sono il servizio sociale” https://tinyurl.com/2zenhurv - facebook.com Vai su Facebook