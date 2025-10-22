La tradizione artigianale aretina sarà protagonista al Calzita Lab 2025, il più importante appuntamento nazionale dedicato ai calzolai italiani. Tommaso e Vinicio Angioli, de La Calzoleria Artigianale di Arezzo, parteciperanno alla quarta edizione dell’evento in programma a Bra (Cuneo) sabato 25 e domenica 26 ottobre, portando con sé l’esperienza e la passione di tre generazioni di maestri artigiani. Promosso dall’ Associazione Calzolai Italiani, Calzita Lab riunirà i migliori professionisti del settore per due giornate di formazione, confronto e innovazione. Il programma prevede workshop tematici dedicati alle più recenti tecniche di tintura, conciatura e lavorazione delle pelli, insieme a momenti di approfondimento sulla sostenibilità dei materiali e sul valore del riutilizzo come scelta etica e ambientale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Gli artigiani aretini Angioli al Calzita Lab di Bra