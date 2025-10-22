Gli agrigentini in tv per Makari 4 il ritorno di Romina Caruana e il cameo di Francesco Desiderio

Agrigentonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agrigentini sono tornati protagonisti sul piccolo schermo nel primo episodio di “Makari 4”, la serie Rai tratta dai racconti di Gaetano Savatteri. Il debutto della nuova stagione ha segnato il ritorno di Romina Caruana, attrice originaria di Porto Empedocle, che interpreta Matilde, la moglie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

