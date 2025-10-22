Giustizia più vicina al cittadino anche a Tornareccio apre l’Ufficio di prossimità

Chietitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Tornareccio ospita un Ufficio di prossimità. Il nuovo  servizio per la comunità è stato inaugurato nella sede municipale in via Del Carmine.“È il primo nella provincia di Chieti - commenta il sindaco Nicola Iannone - e ne siamo orgogliosi. Frutto di impegno e intenso lavoro al fine di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

