Giustizia in fermento i nuovi capitoli di Paragon Unabomber e via d’Amelio | tornato caldo il panorama italiano della cronaca nera

Il panorama giudiziario italiano è tornato caldo. Sviluppi di casi attuali e casi controversi che ritornano. In pochi giorni, la cronaca giudiziaria rimette in gioco ombre, fatti irrisolti e nomi importanti Nelle ultime settimane, nell’ambito delle indagini sul caso Paragon, i pm di Roma e Na. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giustizia in fermento, i nuovi capitoli di Paragon, Unabomber e via d’Amelio: tornato caldo il panorama italiano della cronaca nera

Leggi anche questi approfondimenti

Il Paradiso delle Signore è in pieno fermento: il matrimonio di Adelaide e Marcello è alle porte, ma tra preparativi e sorrisi emergono dubbi e mosse strategiche. In vista della puntata di martedì 21 ottobre, ecco il punto. Adelaide prova a coinvolgere Marcello in Vai su Facebook

Riforma giustizia: sì del Senato a separazione carriere e nuovi Csm. Ecco cosa cambia - Con 106 voti favorevoli, il Senato approva la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Lo riporta panorama.it

Giustizia,in arrivo 359 nuovi dipendenti - Sono 359 le nuove unità di personale in mobilità obbligatoria che prenderanno servizio negli uffici giudiziari dal prossimo primo settembre. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

"Giustizia fai da te". La satira arriva sui social e ’rivela’ i nuovi carri - La stagione del carnevale, come sempre, non aspetta il botto dei fuochi: parte in anticipo, e stavolta parte con un humor decisamente “black”. Riporta lanazione.it