È il turno di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle parla in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Nella legge di Bilancio "non c'è nessuna visione per il futuro dell'Italia. È una manovra che contiene solo briciole, tagli, è completamente insoddisfacente, addirittura ridicola". E ancora: "Meloni, lei con l'economia ci litiga proprio: oggi si è fatta spiegare male come le banche accumulano mega utili. Glielo spiego io: si tratta di 'tassi di interesse' e 'mutui', per questo doveva prelevare da lì e distribuire agli italiani in sofferenza".

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte farnetica in Aula: "Meloni non rida, prenda appunti. Cosa si vanta?"