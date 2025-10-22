Giuseppe Conte farnetica in Aula | Meloni non rida prenda appunti Cosa si vanta?
È il turno di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle parla in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Nella legge di Bilancio "non c'è nessuna visione per il futuro dell'Italia. È una manovra che contiene solo briciole, tagli, è completamente insoddisfacente, addirittura ridicola". E ancora: "Meloni, lei con l'economia ci litiga proprio: oggi si è fatta spiegare male come le banche accumulano mega utili. Glielo spiego io: si tratta di 'tassi di interesse' e 'mutui', per questo doveva prelevare da lì e distribuire agli italiani in sofferenza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giuseppe Conte. . Il mio intervento oggi alla Camera dei deputati - facebook.com Vai su Facebook
Il Superbonus voluto da Giuseppe Conte ci costerà 40 miliardi solo quest’anno, pesando pesantemente sulla manovra finanziaria del 2026. Più di un’intera manovra. Invece di chiedere scusa agli italiani, continua a fare lo spaccone. Le sue scelte scellerate le - X Vai su X
Lite Meloni-Schlein sulla sanità, tensione con Conte. Magi in Aula vestito da fantasma - Poi con Elly Schlein, con cui va in scena un duro botta e risposta sulla sanità (al collasso per ... Lo riporta ansa.it
Il sonno di Giuseppe Conte - E’ martedì sera e il M5s di Conte, il Conte Abu Conte, è ingazato con Meloni. ilfoglio.it scrive
Giuseppe Conte pacifista solitario: no alla Nato, gelo con il Pd - Giuseppe Conte si presenta all’Aia contro la Nato e attacca la linea del governo sulle spese militari. Riporta panorama.it