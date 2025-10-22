Giuli | Educare i giovani alla lettura è priorità delle istituzioni 30 milioni per la filiera editoriale
Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ribadito in un videomessaggio inviato durante la presentazione della decima edizione di #ioleggoperché che "educare le giovani generazioni alla lettura deve essere una priorità della famiglia, della scuola, delle istituzioni tutte". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Serata speciale a Moruzzo per la chiusura di OIKOS: Insieme per Educare, il progetto che ha unito comunità, famiglie, amministratori e giovani in un percorso di inclusione e crescita condivisa. Anna Degano, Presidente Aspic Friuli Venezia Giulia: “Oggi, a Vai su Facebook
Ministro Giuli, show sul palco “Il nostro impegno per i giovani. Un aiuto ad aprire nuovi spazi“ - Il dialogo con il sindaco Pardini, il patron D’Alessandro e il regista Calopresti sul mondo dell’arte e il suo rapporto con le istituzioni. Lo riporta lanazione.it
I gruppi di lettura sono anche una cosa da giovani - Quest’anno l’Associazione degli editori indipendenti (Adei) ha promosso la prima ricerca italiana sui gruppi di lettura (o club del libro) in Italia. ilpost.it scrive
Giuli, Segre riflesso moralità Italia riscattata dalla barbarie - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato protagonista della serata di chiusura della XII edizione di Passaggi Festival della Saggistica a Fano, ieri sera. Riporta ansa.it